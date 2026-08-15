Murió mujer herida por el terremoto en iglesia de los Franciscanos

Luz Adriana Restrepo, la mujer que resultó gravemente herida tras ser golpeada por una imagen religiosa cuando salía de la iglesia de los Franciscanos, se convirtió en la tercera víctima mortal que deja el terremoto del pasado 10 de agosto en Tuluá.

La mujer se encontraba junto a su esposo y participaba de la misa cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico. En medio de la emergencia, una imagen religiosa cayó y la golpeó fuertemente en la cabeza.

Su esposo también resultó herido durante el hecho, aunque se encuentra fuera de peligro.

Debido a la gravedad de las lesiones, Luz Adriana fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció hospitalizada durante varios días. Su estado era crítico y posteriormente se confirmó que presentaba muerte cerebral.

Finalmente, falleció durante la noche de este viernes 14 de agosto.

Con su muerte, asciende a tres el número de personas fallecidas en Tuluá como consecuencia del terremoto, una tragedia que continúa dejando profundas consecuencias entre las familias del municipio.