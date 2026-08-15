Murió mujer herida por el terremoto en iglesia de los Franciscanos

La mujer se encontraba junto a su esposo y participaba de la misa cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico. En medio de la emergencia, una imagen religiosa cayó y la golpeó fuertemente en la cabeza.
Su esposo también resultó herido durante el hecho, aunque se encuentra fuera de peligro.
Debido a la gravedad de las lesiones, Luz Adriana fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció hospitalizada durante varios días. Su estado era crítico y posteriormente se confirmó que presentaba muerte cerebral.
Finalmente, falleció durante la noche de este viernes 14 de agosto.
Con su muerte, asciende a tres el número de personas fallecidas en Tuluá como consecuencia del terremoto, una tragedia que continúa dejando profundas consecuencias entre las familias del municipio.
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