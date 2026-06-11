¿Deja estos electrodomésticos enchufados? Podrían estar incrementando su recibo de energía

Antes de entrar en funcionamiento, muchos electrodomésticos ya están consumiendo energía sin que las personas lo noten. Este fenómeno, conocido como “consumo fantasma”, puede aumentar de forma considerable el valor de la factura de la luz cuando varios aparatos permanecen conectados las 24 horas del día.

Expertos en ahorro energético advierten que algunos equipos continúan utilizando electricidad incluso cuando parecen estar apagados, ya sea para mantener relojes digitales, luces indicadoras o funciones de espera. Aunque el gasto de cada dispositivo es bajo, la suma de varios puede representar un consumo importante al final del mes.

Entre los electrodomésticos que más pueden impactar el recibo de energía se encuentran los sistemas de climatización, como el aire acondicionado y la calefacción eléctrica, que suelen permanecer conectados durante largos periodos. Los especialistas recomiendan apagarlos y desconectarlos cuando no estén en uso, además de realizar mantenimiento periódico a los filtros y aprovechar la ventilación natural.

Otro de los aparatos que demanda una alta cantidad de electricidad es el horno eléctrico, que puede representar una parte significativa del consumo del hogar. Mantenerlo desconectado cuando no se utiliza y evitar abrir la puerta durante su funcionamiento ayuda a reducir el gasto energético.

Los expertos también señalan que, durante la noche, muchos dispositivos permanecen enchufados sin necesidad. Desconectar aquellos que no son de uso permanente puede convertirse en un hábito sencillo para disminuir el consumo y ahorrar dinero.

Aunque algunos equipos, como la nevera, deben permanecer conectados de manera continua, adoptar medidas para reducir el llamado consumo fantasma contribuye a mejorar la eficiencia energética del hogar y a evitar incrementos innecesarios en la factura de la luz.