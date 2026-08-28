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Tuluá se levanta con solidaridad: este es el balance de la donatón

La solidaridad de los tulueños quedó demostrada durante la Donatón de Materiales realizada el pasado jueves 27 de agosto en la Plaza Cívica Boyacá, una jornada que permitió recolectar elementos destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Al cierre de la actividad se contabilizaron 174 bultos de cemento, 1.266 ladrillos, 56 láminas de zinc y 50 tejas de barro, además de baterías sanitarias y otros materiales necesarios para la recuperación de los hogares damnificados.

La jornada fue impulsada de manera conjunta por la Cámara de Comercio de Tuluá, Fenalco y la Administración Municipal, con EL TABLOIDE como medio colaborador, y contó con el respaldo de artistas y ciudadanos que se sumaron a esta iniciativa solidaria.

Durante el evento, decenas de personas se acercaron a la Plaza Cívica Boyacá para entregar sus donaciones y aportar a las familias que aún necesitan ayuda para recuperar sus viviendas.

Los organizadores destacaron la respuesta de la comunidad y calificaron la jornada como un éxito, resaltando que cada aporte representa un paso más en el propósito de reconstruir juntos a Tuluá y acompañar a quienes resultaron afectados por la emergencia.

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