Tuluá se levanta con solidaridad: este es el balance de la donatón

Al cierre de la actividad se contabilizaron 174 bultos de cemento, 1.266 ladrillos, 56 láminas de zinc y 50 tejas de barro, además de baterías sanitarias y otros materiales necesarios para la recuperación de los hogares damnificados.
La jornada fue impulsada de manera conjunta por la Cámara de Comercio de Tuluá, Fenalco y la Administración Municipal, con EL TABLOIDE como medio colaborador, y contó con el respaldo de artistas y ciudadanos que se sumaron a esta iniciativa solidaria.
Durante el evento, decenas de personas se acercaron a la Plaza Cívica Boyacá para entregar sus donaciones y aportar a las familias que aún necesitan ayuda para recuperar sus viviendas.
Los organizadores destacaron la respuesta de la comunidad y calificaron la jornada como un éxito, resaltando que cada aporte representa un paso más en el propósito de reconstruir juntos a Tuluá y acompañar a quienes resultaron afectados por la emergencia.
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