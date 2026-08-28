Tuluá se levanta con solidaridad: este es el balance de la donatón

La solidaridad de los tulueños quedó demostrada durante la Donatón de Materiales realizada el pasado jueves 27 de agosto en la Plaza Cívica Boyacá, una jornada que permitió recolectar elementos destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.