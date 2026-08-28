Desde el 31 de agosto comienzan las ayudas para damnificados

El presidente Abelardo De la Espriella anunció que el próximo 31 de agosto comenzarán los desembolsos directos para las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o inhabitables como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el mandatario, cada hogar que cumpla con los requisitos establecidos recibirá $1.050.000 mensuales durante tres meses, para un primer apoyo total de $3.150.000. En el caso de las familias propietarias de las viviendas afectadas, la ayuda podría extenderse durante tres meses adicionales.

De la Espriella también confirmó que el Registro Único de Damnificados permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre, con el fin de permitir que las personas que todavía no han podido completar su inscripción puedan hacerlo antes del cierre definitivo.

El presidente hizo un llamado a la tranquilidad de quienes aún no aparecen en el registro y reiteró que los recursos serán entregados directamente a los beneficiarios que cumplan con las condiciones, sin intermediarios.

“El dinero va a llegar directamente al beneficiado registrado. En este proceso no hay intermediarios”, afirmó.

De esta manera, el 31 de agosto será la fecha prevista para el inicio de los desembolsos, mientras que el 4 de septiembre finalizará el proceso de inscripción en el Registro Único de Damnificados.