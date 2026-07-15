Asesinaron y quemaron a un hombre en zona rural de El Águila

Inicialmente, las autoridades fueron alertadas por un incendio estructural en el sector. Sin embargo, una vez controlada la emergencia, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre al interior de la vivienda.
La víctima fue identificada como Wilver de Jesús Quintero Henao, conocido como “Zancudo”. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados ingresaron a la tienda donde se encontraba, le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente incendiaron el inmueble antes de huir del lugar.
Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver e iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este homicidio.
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