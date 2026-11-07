Tuluá Renace llevará ayudas y materiales a zonas afectadas por el sismo

Como parte de una tercera fase de reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, la Alcaldía de Tuluá, a través del Departamento de Planeación, presentó la campaña «Tuluá Renace», a través de la cual se buscará impactar las comunas 6, 7 y 8, donde se presentaron las mayores afectaciones luego del evento telúrico.



Así lo dio a conocer la directora de ese despacho, Alexandra Cardona, tras indicar que la iniciativa buscará impactar de una manera integral a los sectores afectados, no solo con la entrega de materiales de construcción, sino también con el apoyo técnico para la ejecución de obras de calidad, a la par de la intervención social y de salud en esas comunidades.



Precisó la funcionaria que esta fase de intervención será desarrollada con recursos propios del gobierno local, al tiempo que se articulan acciones con la Gobernación del Valle y la Presidencia de la República para que empiece a operar lo antes posible el Fondo Milagro.



«Podríamos decir que estas acciones que vamos a poner en marcha a partir del 12 de noviembre en las comunas referenciadas son posibles gracias a la conformación de un Fondo Milagro local, donde hemos aunado recursos de diferentes áreas redireccionados bajo la directriz del señor alcalde, para llegar de una manera efectiva tanto a los barrios de la zona urbana como a los sectores rurales de Tres Esquinas, La Marina y La Moravia, entre otros que fueron mayormente afectados», puntualizó la funcionaria.