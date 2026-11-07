¿Tomar café ayuda a vivir más? Esto encontró un estudio

Tomar café podría estar relacionado con una menor mortalidad, pero la forma de prepararlo también importa. Un estudio con más de 46.000 adultos encontró que esta asociación se mantiene principalmente cuando se consume solo o con cantidades reducidas de azúcar y grasas saturadas.

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Tufts y publicada en The Journal of Nutrition, analizó datos de adultos estadounidenses recopilados entre 1999 y 2018. Los resultados mostraron que quienes bebían entre una y dos tazas al día tenían un riesgo de mortalidad un 16 % menor frente a quienes no consumían café. Para quienes tomaban entre dos y tres tazas, la reducción asociada fue del 17 %.

Al estudiar los ingredientes adicionales, los investigadores encontraron que el café negro se relacionó con un riesgo de mortalidad un 14 % menor. Esta asociación también apareció cuando se añadían menos de 2,5 gramos de azúcar y un gramo de grasas saturadas por taza.

Sin embargo, cuando se superaban esas cantidades, la relación con una menor mortalidad dejaba de ser estadísticamente significativa. Esto no significa que el azúcar o la leche eliminen automáticamente los posibles beneficios del café, sino que su composición podría influir en esa asociación.

Los científicos advierten que el estudio es observacional y no demuestra que el café prolongue directamente la vida. Sus resultados sugieren que el consumo moderado y la cantidad de ingredientes añadidos son aspectos que vale la pena tener en cuenta.