Avanzan las obras del Intercambiador Vial de la 40

Con un importante despliegue técnico y de ingeniería, se llevó a cabo la mañana de este sábado la izada de ocho vigas consideradas como fundamentales para la construcción de las dos rampas del intercambiador vial de la 40, con una longitud aproximada de 12 metros cada una.

“Este es un hito estructural que representa un paso esencial para la culminación de esta gran obra de infraestructura municipal concebida para cambiar la cara de Tuluá y enganchar una propuesta turística que tiene como punto de inicio el cerro de El Picacho y que culminaremos en el Lago Chillicote” dijo el alcalde Gustavo Vélez Román.

De acuerdo con el mandatario el proyecto avanza de manera positiva y se busca mejorar la movilidad y la seguridad en este sector estratégico de la ciudad con una inversión cercana a los 900 millones de pesos en redes y unos 8.500 millones de pesos en infraestructura de obra civil, financiados en su totalidad mediante el pago de los impuestos de la ciudadanía tulueña.

Según las proyecciones del alcalde Vélez Román, se espera que a mediados de diciembre se pueda dar movilidad en la parte inferior del intercambiador y avanzar en las rampas de acceso y el centro de los dos puentes para habilitar completamente la vía en el menor tiempo posible.