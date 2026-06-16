Tuluá refuerza plan de seguridad y ampliaría ley seca por elecciones

La Administración Municipal de Tuluá analiza la posibilidad de extender el horario de la ley seca durante la jornada de segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, ante información de inteligencia que advierte sobre posibles alteraciones del orden público en diferentes regiones del país.

De acuerdo con las autoridades, se mantendrá el paquete de medidas especiales adoptado para garantizar la seguridad durante las elecciones, aunque algunas restricciones podrían fortalecerse dependiendo de la evolución de la situación en los próximos días.

Asimismo, los organismos de seguridad y las autoridades locales se preparan para responder ante eventuales manifestaciones o concentraciones que puedan registrarse una vez se conozcan los resultados electorales.

Desde la Alcaldía hicieron un llamado a la ciudadanía para que la jornada democrática se desarrolle en paz y con respeto por los resultados, independientemente del candidato que resulte elegido. Durante el día de las votaciones continuarán vigentes las restricciones relacionadas con concentraciones masivas y manifestaciones públicas, con el objetivo de preservar la tranquilidad y el orden en el municipio.