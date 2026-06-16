Declaración del menor descarta, por ahora, agresiones en el caso que conmocionó a Bogotá

La investigación sobre el ciudadano estadounidense capturado tras un confuso episodio ocurrido en un apartamento del norte de Bogotá dio un nuevo giro luego de conocerse la declaración del menor de edad que aparecía junto a él en un balcón y que inicialmente fue considerado una posible víctima.

Según trascendió, el niño entregó su versión de los hechos durante una entrevista forense realizada por especialistas, en la que aseguró que el hombre no lo golpeó ni cometió ningún tipo de abuso en su contra. El menor explicó que todo se originó por una discusión con sus hermanas relacionada con un juguete, situación que desencadenó una fuerte rabieta.

De acuerdo con el relato del niño, el ciudadano estadounidense, a quien identifica como su padre debido al proceso de adopción que adelantaba, intervino para intentar calmarlo y lo llevó al balcón del apartamento. Precisamente ese momento fue observado por varias personas desde otros edificios, quienes interpretaron la escena como una posible agresión y comenzaron a grabar videos que posteriormente se viralizaron en redes sociales.

La situación generó una rápida reacción ciudadana y la intervención de la Policía, que procedió a capturar preventivamente al extranjero mientras se verificaban las denuncias. Al mismo tiempo, los tres menores que se encontraban en el apartamento fueron puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la realización de exámenes médicos, psicológicos y valoraciones integrales.

De manera extraoficial, se conoció que las primeras entrevistas y valoraciones practicadas a los menores no habrían evidenciado indicios de abuso. Sin embargo, las autoridades han insistido en que estos resultados aún hacen parte de una investigación en curso y que será el análisis técnico de todas las pruebas el que permita establecer lo ocurrido.

La Fiscalía, Medicina Legal, el ICBF y demás entidades involucradas continúan recopilando información para esclarecer el caso. Entre tanto, la situación jurídica del ciudadano estadounidense dependerá de las conclusiones que arrojen los informes periciales y del examen completo de las evidencias recolectadas durante el proceso.