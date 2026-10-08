¿Lo llaman números desconocidos? Así lo regula la ley en Colombia

Las llamadas comerciales se han convertido en una molestia frecuente para muchos colombianos, pero existen mecanismos para limitar este tipo de contactos y exigir que las empresas respeten la decisión de no recibir publicidad.

En Colombia está vigente la Ley 2300 de 2023, conocida como ‘Dejen de fregar’, que establece reglas para las llamadas y mensajes con fines comerciales. Los consumidores pueden inscribir sus números en el Registro de Números Excluidos (RNE) para evitar comunicaciones publicitarias de empresas a las que no hayan autorizado.

La norma también establece horarios para este tipo de contactos y limita la frecuencia con la que pueden realizarse. Si una empresa continúa insistiendo pese a la negativa del usuario, se puede presentar una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Es importante diferenciar estas llamadas de posibles intentos de fraude. Si durante una comunicación solicitan claves, códigos de seguridad, información bancaria o datos personales, lo recomendable es no entregarlos y contactar directamente a la entidad por sus canales oficiales.

Mientras Colombia ya cuenta con estas reglas, en México avanza una reforma que busca endurecer las sanciones contra las empresas que realicen llamadas comerciales reiteradas sin autorización. El Senado mexicano ya la aprobó, pero todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, por lo que aún no está vigente.