Tuluá habilita clases gratuitas de deporte para niños, jóvenes y adultos

Los tulueños cuentan con una nueva alternativa para acceder a la formación deportiva sin costo. El Parque Infantil Julia Scarpetta habilitó una programación de clases gratuitas dirigida a niños, jóvenes y ciudadanos interesados en aprender diferentes disciplinas.

La oferta, coordinada por la Secretaría de Deporte de la Alcaldía de Tuluá, incluye natación, paranatación, voleibol, ajedrez y balonmano, actividades con las que se busca ampliar la participación de la comunidad en escenarios de recreación y práctica deportiva.

Las personas interesadas deben acercarse al Parque Infantil Julia Scarpetta para consultar los horarios, conocer los requisitos y realizar el proceso de inscripción.

Para las clases de natación y paranatación, se recomienda llevar vestido de baño, gorro y gafas de natación.

La apertura de estos programas busca facilitar el acceso al deporte y promover el aprovechamiento del tiempo libre entre los habitantes del municipio.