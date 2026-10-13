Preocupación por la salud del papa León XIV tras reporte sobre cáncer

El papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo. La información fue reportada este martes 13 de octubre por medios internacionales, que señalaron que el hallazgo se produjo durante el procedimiento médico.

Días antes, el pontífice había anunciado que debía someterse a una cirugía después de que sus médicos detectaran un nódulo pulmonar en una fase temprana y bien localizado.

La operación se realizó en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, y concluyó con éxito. Tras el procedimiento, León XIV regresó a su habitación para continuar con la recuperación.

Por ahora, se espera información adicional sobre los resultados médicos y los pasos que seguirá el tratamiento. El Vaticano había indicado que el pontífice permanecería hospitalizado aproximadamente una semana.

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