Preocupación por la salud del papa León XIV tras reporte sobre cáncer

Días antes, el pontífice había anunciado que debía someterse a una cirugía después de que sus médicos detectaran un nódulo pulmonar en una fase temprana y bien localizado.
La operación se realizó en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, y concluyó con éxito. Tras el procedimiento, León XIV regresó a su habitación para continuar con la recuperación.
Por ahora, se espera información adicional sobre los resultados médicos y los pasos que seguirá el tratamiento. El Vaticano había indicado que el pontífice permanecería hospitalizado aproximadamente una semana.
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