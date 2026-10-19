Tuluá FS, campeón panamericano de fútbol de salón

El equipo tulueño se coronó campeón del Panamericano de Fútbol de Salón FIFUSA 2026, disputado en Esquel, Argentina el pasado fin de semana, tras vencer en la gran final al conjunto argentino Telecentro Tacuari. Además, Juan Diego Viveros fue elegido como el mejor jugador del torneo.

¡La gloria panamericana tiene sello tulueño! Tuluá FS escribió una página dorada en su historia deportiva al conquistar el título del Campeonato Panamericano de Fútbol de Salón FIFUSA 2026, celebrado en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, Argentina, donde ocho equipos protagonizaron una emocionante competencia internacional.

El conjunto colombiano demostró carácter, talento y capacidad de reacción a lo largo del certamen, superando a importantes rivales y dejando en alto el nombre de Tuluá y de Colombia en el escenario internacional.

Durante la fase de grupos, Tuluá FS integró el grupo A junto a Telecentro Tacuari y Flamengo, ambos de Argentina, además del Club Famae de Chile. El equipo tulueño comenzó su participación con una contundente goleada de 13-0 frente al Club Famae de Chile, mostrando su poder ofensivo. Posteriormente, consiguió una importante victoria por 4-3 ante Flamengo de Argentina, en un compromiso lleno de emociones.

En su tercer encuentro de la fase de grupos, los representantes colombianos cayeron por un ajustado 3-2 frente a Telecentro Tacuari. Sin embargo, el resultado no frenó sus aspiraciones y lograron avanzar a las semifinales como segundos de su grupo. En las semifinales, Tuluá FS se enfrentó a Aquasistemas de Guatemala, un rival que exigió al conjunto colombiano. Con una destacada actuación colectiva, los tulueños se impusieron por 4-1 y aseguraron su clasificación a la gran final del campeonato.

El destino les tenía preparada una nueva cita con Telecentro Tacuari de Argentina, el mismo equipo que los había derrotado en la fase de grupos.

En el partido decisivo, Tuluá FS exhibió su mejor versión, jugó con determinación y se impuso por 3-1 ante el conjunto argentino, tomándose revancha deportiva y asegurando el título panamericano. La victoria desató la celebración del equipo colombiano, que alcanzó la cima continental y llevó el nombre de la Villa de Céspedes hasta lo más alto del fútbol de salón internacional.

La consagración de Tuluá FS tuvo un reconocimiento individual de enorme importancia. Juan Diego Viveros, jugador formado deportivamente en Tuluá FS y oriundo del municipio de El Dovio, Valle del Cauca, fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Su distinción representa un motivo adicional de orgullo para el equipo, la región y los procesos de formación deportiva que permiten proyectar el talento vallecaucano hacia las grandes competencias internacionales.El reconocimiento de Viveros se suma al histórico título alcanzado por la escuadra tulueña, que regresará con la satisfacción de haber superado una exigente competencia y de haberse coronado campeona en territorio argentino.

La conquista del Panamericano de Fútbol de Salón FIFUSA 2026 representa un logro significativo para Tuluá FS y para el deporte de la región. Con fútbol, disciplina, esfuerzo y espíritu competitivo, el equipo demostró que el talento local puede brillar en los escenarios internacionales. Tuluá FS es campeón panamericano, Colombia celebra y el Valle del Cauca tiene nuevas razones para sentirse orgulloso de sus deportistas. ¡La gloria se viste de amarillo, azul y rojo!