Bugalagrande despide su cuartel de bomberos tras más de 60 años de historia

El terremoto del pasado 10 de agosto sigue dejando huellas en Bugalagrande. Esta vez, la emergencia marca el final de una construcción que durante más de seis décadas fue parte de la historia del municipio: la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuya demolición ya comenzó por los graves daños estructurales que sufrió.

El miércoles 14 de octubre de 2026 se realizó el derribo de la torre central del cuartel, en una operación coordinada por la empresa especializada ATILA, de Cali, y ejecutada bajo medidas de seguridad para proteger a los trabajadores, la comunidad y las viviendas cercanas.

La Alcaldía adelanta el proceso con recursos propios para retirar la estructura, cuya construcción se remonta aproximadamente a 1963. Mientras avanzan las labores, los organismos de socorro permanecen reubicados preventivamente en el centro recreacional Las Marías.

La demolición representa otra pérdida para la memoria arquitectónica de Bugalagrande, que tras el terremoto también sufrió la destrucción de la iglesia San Bernabé y enfrenta el proceso de demolición de la Alcaldía Municipal, igualmente afectada por el movimiento telúrico.