Tuluá despide a Breyner Marín, campeón nacional y referente del tejo

Una nueva tragedia enluta a una familia tulueña tras un accidente de tránsito registrado en la vereda El Jagual, en el sector ubicado entre Tuluá y Riofrío, cerca del restaurante Donde Emilio.

La víctima fue identificada como Breyner Leandro Marín Jurado, reconocido en Tuluá por su trayectoria deportiva y especialmente por su desempeño en el tejo, disciplina en la que llegó a convertirse en campeón nacional.

Marín Jurado dejó una huella en el deporte y llevó el nombre de Tuluá y el Valle del Cauca a escenarios nacionales. Su fallecimiento ha generado mensajes de tristeza entre familiares, amigos, compañeros y personas que destacaron tanto su trayectoria como su calidad humana.

Mientras las autoridades avanzan en el proceso correspondiente para establecer las circunstancias del accidente, la comunidad deportiva de Tuluá lamenta la partida de quien fue uno de sus representantes en el tejo.

Familiares y allegados reciben mensajes de solidaridad en este difícil momento.