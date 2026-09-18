Esta será la misión de David Vélez junto al Gobierno de De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el empresario y fundador de Nubank, David Vélez, será su principal asesor ad honorem para liderar la estrategia de inteligencia artificial del Gobierno colombiano.

El anuncio se conoció después de una reunión de más de tres horas en la sede presidencial de Barranquilla, en la que ambos hablaron sobre tecnología, educación y transformación del Estado.

De acuerdo con el mandatario, Vélez y su equipo trabajarán en una propuesta para convertir la inteligencia artificial en una política de Estado, con aplicaciones orientadas a modernizar el funcionamiento del Gobierno y reducir costos operativos.

Entre las tareas planteadas está la construcción de un Estado más pequeño y eficiente, la transformación de la educación para preparar a los jóvenes frente a los cambios tecnológicos y el uso de herramientas digitales para mejorar la focalización de las políticas sociales.

De La Espriella también planteó que Colombia avance hacia lo que denominó un país “nativo en inteligencia artificial” y señaló que el objetivo es reducir burocracia, aumentar la productividad y ampliar las oportunidades para los ciudadanos.

Como siguiente paso, Vélez y su equipo deberán presentar un proyecto que convierta estas propuestas iniciales en una política de Estado. Por ahora, no se han precisado los plazos ni los costos de esta iniciativa.