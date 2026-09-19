Durante Amor y Amistad, el Valle activa el Código Rosa

Durante este fin de semana de Amor y Amistad, la Gobernación del Valle del Cauca activó el Código Rosa, una estrategia para reforzar la prevención y atención de casos de violencia de género durante las celebraciones.

La medida articula a la Gobernación, Policía, Fiscalía e instituciones de salud para fortalecer las rutas de atención y protección de mujeres, niñas, niños, hombres y personas de la población LGTBIQ+ que sean víctimas de violencia o requieran orientación.

Uno de los componentes es la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana, que presta atención permanente las 24 horas, los siete días de la semana.

También está disponible la Línea de Orientación Psicosocial del Valle: 310 239 47 35, que funciona todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., con un equipo especializado en salud emocional y enfoque de género.

Además, las autoridades mantienen habilitados estos canales:

Fiscalía: 122.

Línea Nacional: 155.

Salud Mental: 106.

Orientación Psicosocial del Valle: 310 239 47 35, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que la estrategia busca mantener y fortalecer las medidas de protección durante las celebraciones de Amor y Amistad y posteriormente durante la temporada de fin de año.

El llamado de las autoridades es a pedir ayuda y reportar cualquier situación de violencia, tanto si se es víctima como si se tiene conocimiento de un caso, para activar las rutas institucionales correspondientes.