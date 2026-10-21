Tuluá corrió por la educación: así se vivió la segunda ITI Run

La segunda edición de la carrera atlética del Colegio Técnico Industrial reunió a estudiantes, egresados, docentes, familias y corredores en una jornada deportiva y solidaria. Gabriela Valencia, Andrés Felipe Gómez, Andrés García y Martina Ruiz encabezaron los podios de las categorías 5K y 2,5K.

. Las calles de la Villa de Céspedes se llenaron de energía, entusiasmo y espíritu solidario con la realización de la segunda edición de la ITI Run 2026, una carrera atlética organizada por el Colegio Técnico Industrial, a través de su fundación, que convirtió cada kilómetro recorrido en una oportunidad para contribuir al futuro educativo de cientos de estudiantes.

La jornada, realizada el pasado 18 de octubre, convocó a participantes de distintas edades en las distancias de 5 kilómetros y 2,5 kilómetros. Más allá de la competencia, el evento tuvo como propósito recaudar apoyo para el mejoramiento de los talleres técnicos industriales y la sala de bilingüismo de la institución.

Desde los primeros momentos de la carrera se vivió un ambiente de integración, compañerismo y entusiasmo, en el que estudiantes, docentes, egresados, padres de familia y grupos de corredores compartieron una misma meta: respaldar la educación y fortalecer los espacios de formación de las nuevas generaciones.

LOS GANADORES DE LA ITI RUN 2026

La competencia también dejó destacados resultados deportivos en las categorías masculina y femenina de las dos distancias.

Categoría 5K femenina

El podio quedó conformado de la siguiente manera:

🥇 Gabriela Valencia Chamorro, primer lugar.

🥈 Xiomara Perea, segundo lugar.

🥉 Angélica López, tercer lugar.

Categoría 5K masculina

Los tres primeros puestos fueron para:

🥇 Andrés Felipe Gómez Ríos, primer lugar.

🥈 Juan Camilo Ramírez, segundo lugar.

🥉 Andryuf Blandón, tercer lugar.

Categoría 2,5K masculina

En esta distancia, los ganadores fueron:

🥇 Andrés García, primer lugar.

🥈 Emiliano Gómez, segundo lugar.

🥉 Gerónimo Salazar, tercer lugar.

Categoría 2,5K femenina

El podio femenino quedó integrado por:

🥇 Martina Ruiz, primer lugar.

🥈 María Ángel Marulanda, segundo lugar.

🥉 Sofía Durán, tercer lugar.

Los resultados reflejaron el entusiasmo de los participantes y el espíritu deportivo de una jornada en la que cada corredor tuvo la oportunidad de disfrutar la actividad física y aportar a una causa educativa.

UNA CARRERA CON SELLO INDUSTRIAL

Uno de los aspectos especiales de la segunda ITI Run fue la participación de los egresados, quienes regresaron a la institución que hizo parte de su formación para respaldar los proyectos que buscan ampliar las oportunidades de los actuales estudiantes.

El Colegio Técnico Industrial cuenta con siete talleres técnicos, espacios en los que sus alumnos adquieren conocimientos y desarrollan habilidades para construir sus proyectos de vida. Algunos de sus antiguos estudiantes han consolidado trayectorias empresariales con proyección internacional, convirtiéndose en referentes del potencial de la formación técnica.

La identidad institucional también estuvo presente en los detalles de la carrera. Los pines incluidos en los kits entregados a los participantes fueron elaborados en el taller de Fundición, una muestra del talento y las capacidades que se desarrollan en las aulas y talleres del colegio.

EL TRABAJO EN EQUIPO HIZO POSIBLE EL SUEÑO

La realización del evento fue el resultado de meses de preparación, gestiones y esfuerzos compartidos. Docentes, padres de familia, comerciantes, empresas y aliados institucionales se vincularon mediante aportes económicos, obsequios, tiempo y acompañamiento.

Aunque el camino estuvo marcado por dificultades y momentos de incertidumbre, el compromiso de la comunidad permitió sacar adelante la iniciativa y demostrar que la unión puede convertirse en una herramienta para impulsar grandes propósitos.

La segunda ITI Run dejó así un mensaje que trasciende los resultados y las medallas: el deporte también puede ser un vehículo para fortalecer la educación, estrechar los vínculos comunitarios y abrir nuevas posibilidades para la juventud.

Con la satisfacción de haber cumplido una meta colectiva, los organizadores expresaron su gratitud a todas las personas que hicieron posible esta jornada, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por una institución que apuesta por la formación técnica, el aprendizaje y el desarrollo integral de sus estudiantes.

En Tuluá, la ITI Run demostró que correr tiene un significado especial cuando el destino es el futuro de la educación.