Colombia realiza este miércoles el Simulacro Nacional de Emergencias

Este miércoles 21 de octubre, Colombia realizará el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026, una jornada para evaluar la preparación de ciudadanos, empresas e instituciones ante posibles desastres.

El primer ejercicio será a las 10:00 a. m., dirigido a familias, colegios, empresas y organizaciones comunitarias. A las 2:00 p. m., participarán alcaldías, gobernaciones y autoridades territoriales.

La jornada busca revisar los planes de emergencia y las medidas de protección frente a riesgos como sismos, inundaciones, incendios y deslizamientos. No todos deben evacuar: las acciones dependerán del escenario definido en cada lugar.

La UNGRD recomienda identificar rutas de salida, puntos de encuentro y responsabilidades familiares, incluyendo la atención de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

En Tuluá, la Alcaldía activó su brigada de emergencia, proceso liderado por la Secretaría de Desarrollo Institucional. Desde las 10:00 a. m., el ejercicio se realizará en la sede principal y las dependencias descentralizadas, donde medirán los tiempos de respuesta. Además, invitaron a empresas y entidades locales a sumarse a la jornada.