Cali busca convertirse en la capital del turismo médico en Colombia

Cali y el Valle del Cauca quieren convertirse en el principal destino de turismo en salud de Colombia. Para lograrlo, la Gobernación y la Alcaldía avanzan en una estrategia que busca atraer pacientes internacionales, generar empleo y fortalecer la conexión entre los servicios médicos y turísticos.

La gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder lideraron una Mesa Ejecutiva de Turismo en Salud con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y representantes de ambos sectores. La meta es superar a Bogotá, que actualmente ocupa el primer lugar, según señalaron las autoridades.

La secretaria de Turismo del Valle, Miyerlandi Torres, explicó que se definieron cuatro líneas de trabajo: fortalecer la coordinación institucional, medir la experiencia de los visitantes y estudiar mercados internacionales, articular la cadena de servicios médicos y turísticos, y diseñar una oferta para posicionar la región.

Las cifras muestran el potencial del sector: Cali y el Valle recibieron 6.112 visitantes por motivos médicos en 2024 y registraron 5.889 entre enero y agosto de 2026.

A nivel nacional, el mercado de turismo en salud alcanzó los 156 millones de dólares en 2023 y se proyecta que llegue a los 287 millones de dólares en 2027.

La apuesta busca aprovechar la capacidad de las clínicas, el talento médico y la oferta turística regional para atraer más pacientes extranjeros y dinamizar la economía del Valle del Cauca.