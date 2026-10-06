Insólito: un rayo detona bomba y frustra atentado de disidencias en el Cauca

Una descarga eléctrica habría provocado la detonación anticipada de una carga explosiva instalada en una vía rural de Suárez, Cauca, presuntamente para atacar a tropas del Ejército. La emergencia no dejó personas heridas ni fallecidas.

El hecho ocurrió durante una tormenta en la vereda El Amparo, sobre el corredor que comunica el casco urbano con el corregimiento de La Betulia. El artefacto estaba oculto en una alcantarilla.

Según información atribuida a la Tercera División del Ejército, la carga habría sido instalada por integrantes del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, con el propósito de activarla al paso de patrullas de la Brigada 29.

La explosión se registró el domingo pasado, día de mercado, cuando campesinos y comerciantes utilizan esta carretera para transportar sus productos. De acuerdo con el reporte militar, cerca de 200 personas suelen movilizarse por el sector durante esa jornada.

El comando militar calificó lo sucedido como un “milagro”, ante el riesgo que representaba el explosivo tanto para la población civil como para los uniformados.