Tuluá, Buga, Cali y otros municipios se unen en apuesta juvenil por la paz

Con espacios de diálogo, formación y construcción colectiva, comenzaron en varios municipios del Valle del Cauca los Encuentros Municipales “CoCreando Culturas de Paz”, una iniciativa que busca fortalecer el liderazgo juvenil y promover acciones de convivencia desde los territorios.

La estrategia reunirá a jóvenes y organizaciones comunitarias de municipios como Cali, Tuluá, Buga, Buenaventura, Cartago, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera, donde se desarrollarán actividades enfocadas en la transformación pacífica de conflictos y el fortalecimiento del tejido social.

Durante estas jornadas, las y los participantes podrán compartir experiencias, analizar problemáticas que afectan a sus comunidades y construir propuestas relacionadas con paz, participación y convivencia tanto en zonas urbanas como rurales.

Según explicó Wilmar Enoc Obando Guerrero, coordinador del proyecto “Parches en Paz”, estos encuentros buscan reconocer las acciones cotidianas que muchas comunidades ya realizan para mantener la convivencia en sus barrios y territorios.

La iniciativa es liderada por la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle del Cauca, que acompañará el proceso junto a más de 90 organizaciones socio-comunitarias juveniles vinculadas al proyecto.

Además, se espera la participación de cerca de 200 jóvenes durante el desarrollo de los encuentros en los diferentes municipios del departamento.

Como resultado de estos espacios, se construirá de manera colectiva el acuerdo “Parchemos las Paces”, un documento que reunirá reflexiones, propuestas y compromisos de las juventudes para aportar a la resolución pacífica de conflictos y fortalecer la convivencia en sus territorios.

La apuesta busca seguir generando escenarios donde los jóvenes tengan un papel más activo en los procesos comunitarios y en la construcción de paz dentro del Valle del Cauca.