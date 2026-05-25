Macabro descubrimiento en una estación del MÍO genera alarma en Cali

Un nuevo hecho violento genera preocupación en Cali. En la tarde de este lunes 25 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de una persona dentro de un costal, en inmediaciones de la estación del MÍO del barrio La Rivera.

El hallazgo se registró sobre la calle 70 entre carreras 1J y 1H, donde habitantes del sector alertaron a las autoridades tras notar un objeto sospechoso abandonado cerca del separador vial.

Al llegar al lugar, unidades de la Policía y del CTI realizaron el acordonamiento de la zona y posteriormente confirmaron que se trataba de un cadáver.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las causas exactas de la muerte, mientras avanzan las labores de inspección técnica y recolección de evidencias para esclarecer lo ocurrido.

El caso vuelve a encender las alertas por la situación de seguridad que enfrenta Cali, ciudad que continúa registrando un aumento en los homicidios durante este 2026.

Según cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de este año se contabilizaron 409 asesinatos, superando los 401 casos registrados en el mismo periodo de 2025.

Las autoridades continúan investigando este nuevo hecho criminal ocurrido en la capital del Valle del Cauca.