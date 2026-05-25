¡Junio viene cortico! Colombianos solo trabajarían 19 días

Junio llegará con una noticia que muchos trabajadores en Colombia celebran: este año varias personas solo tendrían que trabajar 19 días durante el mes gracias a los tres festivos consecutivos contemplados en el calendario nacional.

La reducción en los días laborales se dará por cuenta de tres lunes festivos programados para junio, lo que permitirá la formación de varios fines de semana largos consecutivos.

Las fechas serán:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi; Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús y el Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Esta situación beneficiará especialmente a quienes tienen jornadas laborales de lunes a viernes, quienes podrán disfrutar más días de descanso en medio de la temporada de vacaciones, pago de prima y el ambiente mundialista por la Copa del Mundo de 2026.

La razón por la que estos festivos se trasladan al lunes está relacionada con la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, norma que reorganizó varias celebraciones religiosas para impulsar el turismo, el comercio y facilitar descansos prolongados para los trabajadores colombianos.

Aunque Colombia es un Estado laico desde la Constitución de 1991, muchos de los festivos nacionales siguen ligados a tradiciones religiosas católicas que permanecen dentro del calendario oficial.

Sin embargo, no todos podrán descansar durante estas fechas. Sectores como salud, transporte, vigilancia y atención de emergencias continuarán operando normalmente.

En esos casos, quienes trabajen domingos o festivos deberán recibir un recargo adicional del 80 % sobre el valor ordinario de la jornada laboral, según establece actualmente la legislación colombiana.

Además, la Ley 2466 de 2025 determinó que este recargo aumentará progresivamente: desde julio de 2026 será del 90 % y a partir de 2027 llegará al 100 %, lo que permitirá que trabajar un festivo se pague prácticamente al doble.

La combinación entre menos días laborales, pago de prima y Mundial de Fútbol convierte a junio en uno de los meses más esperados del año para millones de trabajadores colombianos.