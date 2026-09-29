Hospital Tomás Uribe realizó con éxito proceso de donación de órganos

Una oportunidad de vida para varias personas se hizo posible en Tuluá gracias a un proceso de donación de órganos y tejidos realizado con éxito en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe.

El procedimiento, desarrollado este lunes 28 de septiembre, requirió la articulación de profesionales de diferentes áreas, quienes durante varias horas trabajaron bajo estrictos protocolos para garantizar el cuidado del donante y llevar a cabo la cirugía.

En el proceso participaron especialistas de la Unidad de Cuidados Intensivos, médicos, cirujanos, personal de enfermería y otros profesionales, cuyo trabajo coordinado permitió avanzar en cada etapa del procedimiento.

Desde el Hospital destacaron que este tipo de procesos representan mucho más que una intervención médica, pues reúnen conocimiento, trabajo en equipo y, especialmente, solidaridad.

La institución también expresó su reconocimiento a la familia donante, cuyo acto de generosidad puede convertirse en nuevas oportunidades de vida para otras personas que esperan un trasplante.

El Hospital Tomás Uribe resaltó así el compromiso de su personal asistencial y la importancia de la donación de órganos y tejidos como un acto que puede trascender y beneficiar a otras familias.