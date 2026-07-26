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Accidente cobró la vida de una mujer en la vía Roldanillo-Bolívar

Una mujer identificada como Manuela Vargas, residente de Roldanillo, murió en la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a Roldanillo con Bolívar, en el norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con el reporte preliminar, la camioneta en la que se movilizaba se salió de la carretera y terminó impactando contra un árbol. La mujer falleció en el lugar, mientras que un hombre que la acompañaba resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial.

Las autoridades adelantan las labores correspondientes en la zona para establecer las causas del siniestro.

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