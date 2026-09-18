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Tuluá amplía el horario de rumba, pero no para todos los establecimientos

La Alcaldía de Tuluá autorizó una hora adicional de funcionamiento para establecimientos nocturnos con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

La medida permitirá que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo los bares y discotecas ubicados en la carrera 40 puedan atender al público hasta las 4:00 a. m., frente al horario habitual de cierre establecido a las 3:00 a. m.

La misma ampliación cobija a los eventos que se realicen en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, por lo que estos espacios también podrán extender su actividad hasta las 4:00 a. m.

Sin embargo, la autorización no se extiende al resto de establecimientos comerciales de la ciudad. Los bares, discotecas y demás negocios ubicados en otros sectores deberán mantener los horarios que tienen establecidos.

La Administración Municipal indicó que la decisión busca acompañar la actividad comercial y de entretenimiento durante la celebración, reiterando el llamado a disfrutar de manera responsable y respetar las normas de convivencia.

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