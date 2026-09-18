Tuluá amplía el horario de rumba, pero no para todos los establecimientos

La medida permitirá que durante la noche del sábado y la madrugada del domingo los bares y discotecas ubicados en la carrera 40 puedan atender al público hasta las 4:00 a. m., frente al horario habitual de cierre establecido a las 3:00 a. m.
La misma ampliación cobija a los eventos que se realicen en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, por lo que estos espacios también podrán extender su actividad hasta las 4:00 a. m.
Sin embargo, la autorización no se extiende al resto de establecimientos comerciales de la ciudad. Los bares, discotecas y demás negocios ubicados en otros sectores deberán mantener los horarios que tienen establecidos.
La Administración Municipal indicó que la decisión busca acompañar la actividad comercial y de entretenimiento durante la celebración, reiterando el llamado a disfrutar de manera responsable y respetar las normas de convivencia.
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