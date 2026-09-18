Descuento del 90% en el impuesto vehicular: así puede acceder

La Gobernación del Valle del Cauca anunció un alivio para contribuyentes que mantienen deudas del impuesto vehicular por automotores que fueron hurtados, chatarrizados o que tienen un traspaso abierto.

El beneficio permite obtener un descuento del 90 % en los intereses y sanciones acumulados. Sin embargo, el impuesto correspondiente al vehículo debe pagarse en su totalidad.

Para acceder al alivio, los propietarios deben radicar la solicitud en la Ventanilla Única del departamento y presentar los documentos que acrediten la situación particular del vehículo.

“Si fue hurtado, chatarrizado o si hubo traspaso abierto, cada uno tiene unos soportes especiales que debe adicionar a la solicitud”, explicó Martha Isabel Ramírez, gerente de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca.

Por ejemplo, si una persona tiene una deuda de $1 millón, de los cuales $400.000 corresponden al impuesto y $600.000 a intereses y sanciones, con el beneficio pagaría los $400.000 del impuesto y únicamente el 10 % de los intereses y sanciones, es decir, $60.000.

Los requisitos específicos para cada situación están establecidos en el Decreto 0138 de 2026. La Gobernación invitó a los contribuyentes que se encuentran en mora a revisar si cumplen las condiciones y aprovechar este alivio.