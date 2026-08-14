Tuluá a medir el impacto del terremoto en su zona rural

La gran extensión del territorio rural ha impedido completar el censo de las afectaciones. El balance actual corresponde únicamente a las viviendas que han podido ser verificadas por la Alcaldía.

La zona rural de Tuluá continúa siendo evaluada tras el terremoto de magnitud 7,4. Sin embargo, la Administración Municipal advierte que todavía no es posible establecer la magnitud total de los daños, debido a la extensión del territorio y al número de comunidades que deben ser censadas.

Según la información entregada, hasta el momento los equipos han podido verificar 36 viviendas ubicadas en ocho veredas: Monteloro, La Marina, San Lorenzo, El Brillante, La Mina, Santa Marta, Balsamar y Naranjal.

De estas viviendas, 21 presentan afectaciones estructurales graves, lo que equivale al 60 % de las inspeccionadas.

La Alcaldía enfatizó que este no es el balance definitivo de la zona rural, sino una fotografía de lo que se ha logrado censar hasta ahora. Aún quedan sectores y comunidades por evaluar, por lo que las cifras podrían aumentar a medida que avance la caracterización.

Para lograr un panorama más completo, la Administración Municipal se reunió con líderes de las comunidades rurales y acordó fortalecer el proceso de censo y diligenciar los formatos oficiales de la Alcaldía, de manera que los propios habitantes puedan reportar las condiciones de sus viviendas y las necesidades de sus familias.

Así, las autoridades esperan consolidar en los próximos días un balance más preciso sobre el impacto del terremoto en todo el territorio rural de Tuluá.