Seis mineros están atrapados tras explosión en Cucunubá

Una explosión registrada en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada, en Cucunubá, Cundinamarca, dejó a seis trabajadores atrapados en el interior del socavón.

Los organismos de socorro ya se encuentran en el lugar y adelantan las labores para ubicar y evacuar a los mineros. La Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordina la atención de la emergencia junto con las autoridades del municipio.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que por ahora se desconoce el estado de salud de los seis trabajadores.

Un séptimo minero que también se encontraba en la mina logró salir por sus propios medios y fue atendido tras el incidente.

Las autoridades mantienen activo el operativo de rescate y esperan establecer las condiciones al interior de la mina para avanzar con la evacuación de los trabajadores atrapados. La emergencia continúa en desarrollo.