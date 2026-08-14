Este será el recorrido del presidente en las zonas afectadas el norte del Valle

El presidente Abelardo de la Espriella llegará este viernes 14 de agosto al Valle del Cauca para conocer de primera mano las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes.

El recorrido comenzará en El Cairo, donde está previsto que llegue entre las 4:00 y 5:00 de la tarde. Allí visitará viviendas afectadas y una institución educativa que sufrió daños como consecuencia del movimiento telúrico.

Posteriormente, el mandatario se trasladará a Toro, donde permanecerá entre las 5:20 y 6:20 p. m.. En este municipio conocerá viviendas destruidas y realizará un recorrido por la vereda San Pacho, una de las zonas afectadas.

La agenda presidencial continuará en Cali, ciudad que concentra buena parte de las afectaciones registradas en el departamento. A las 7:30 de la noche, De la Espriella llegará al Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), donde parte de la estructura resultó afectada durante el terremoto y cientos de pacientes tuvieron que ser evacuados.

En el HUV, además, continúan las labores de búsqueda tras el colapso de parte de la estructura. Siete personas fueron rescatadas con vida de la zona afectada durante las primeras horas de la emergencia.

El cierre de la jornada será a las 8:30 p. m., cuando el Presidente encabezará el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Cali, espacio desde el cual se coordinan las acciones de respuesta ante la emergencia.

La visita al Valle hace parte de una jornada más amplia del mandatario por las zonas afectadas. Antes de llegar al departamento, De la Espriella estará en Quibdó y Pereira, también golpeadas por el sismo.

De acuerdo con el balance conocido este viernes, el terremoto deja 285 personas fallecidas, 379 desaparecidas y cerca de 4.000 heridas en el país.

Durante su recorrido, el Presidente tendrá contacto con comunidades afectadas y autoridades locales. Por ahora, la agenda oficial no especifica nuevos anuncios o medidas que serán presentados durante las visitas.