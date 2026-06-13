Trump asegura que murió ‘Niño Guerrero’, el máximo líder del Tren de Aragua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido con el alias de ‘Niño Guerrero’ y señalado como máximo cabecilla del Tren de Aragua, murió durante un operativo militar estadounidense realizado, según afirmó, en coordinación con autoridades venezolanas.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario indicó que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un “ataque rápido y letal” contra el jefe de la organización criminal, considerada por Washington como una de las estructuras delictivas más peligrosas de América Latina.

Trump aseguró que la operación se llevó a cabo en “estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela” y sostuvo que, tras esta acción, el Tren de Aragua ya no cuenta con refugios seguros en territorio venezolano ni en otros países.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado el lugar exacto ni mayores detalles sobre el operativo, mientras que voceros oficiales de Venezuela no habían emitido un pronunciamiento inmediato sobre el anuncio.

‘Niño Guerrero’ era uno de los delincuentes más buscados de Suramérica y permanecía prófugo desde 2023, cuando las fuerzas de seguridad venezolanas intervinieron la cárcel de Tocorón, considerada el principal centro de operaciones del Tren de Aragua.

El Gobierno de Estados Unidos lo había sancionado en 2025 junto a otros integrantes de la organización, a quienes señala de participar en delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y otras actividades del crimen organizado transnacional.

En su declaración, Trump también aprovechó para destacar su política de lucha contra las organizaciones criminales y reiteró su compromiso de perseguir a los responsables de delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia, vinculando la operación con su estrategia de seguridad y control migratorio.

Mientras continúan las reacciones internacionales, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más información sobre el operativo y sus alcances.