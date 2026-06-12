Preocupación en el barrio Sajonia por llegada de comunidad indígena a vivienda del sector

Habitantes del barrio Sajonia y de sectores aledaños expresaron su preocupación tras la llegada de una comunidad indígena a una vivienda ubicada en la calle 31 No. 22-20 de este tradicional sector de Tuluá.



Según relataron algunos residentes, quienes solicitaron la reserva de su identidad, en los últimos días observaron la llegada de varios vehículos transportando enseres y personas que comenzaron a habitar el inmueble, donde hasta hace algunos meses funcionaba un jardín infantil.



“No tenemos nada en contra de ellos ni mucho menos, pero de un momento a otro vimos cómo llegaron varios vehículos con enseres y también algunas camionetas con integrantes de una numerosa comunidad para habitar esta vivienda”, manifestó una residente del sector.



Vecinos de Sajonia y de barrios cercanos como Las Acacias señalaron que su inquietud no obedece a razones de discriminación o intolerancia, sino a la falta de información sobre el proceso y las implicaciones que podría tener para la comunidad.“Queremos evitar cualquier situación de intolerancia. Lo que buscamos es una solución concertada y conocer de primera mano cuál es el alcance de este proyecto”, indicó otra ciudadana.



De acuerdo con la información recopilada por los residentes, el inmueble habría sido adquirido por una entidad departamental para albergar a integrantes de una comunidad indígena. Sin embargo, los vecinos esperan que representantes de la Gobernación del Valle del Cauca entreguen información oficial sobre el tema y expliquen las condiciones en las que se realizó el traslado.



Precisamente, en la tarde de este viernes 12 de junio, los habitantes de Sajonia, Las Acacias y otros sectores cercanos programaron una reunión para analizar la situación y plantear sus inquietudes. Los residentes esperan la presencia de voceros de la dependencia encargada de asuntos étnicos en la Gobernación del Valle, con el propósito de obtener claridad sobre la llegada de esta comunidad al municipio.



Por otra parte, de manera extraoficial, vecinos del sector señalaron haber recibido información según la cual la Alcaldía de Tuluá no habría sido notificada previamente sobre el traslado de esta comunidad indígena al municipio. No obstante, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la administración municipal ni de la Gobernación del Valle del Cauca sobre este caso.