¡ENTÉRESE!: Programación SÁBADO de Feria en Tuluá

Tras el inicio oficial de la Feria 68 de Tuluá, este sábado 13 de junio la programación continuará con una amplia oferta de eventos culturales, artísticos y agropecuarios que prometen reunir a miles de visitantes en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas.

Durante la jornada se desarrollarán las actividades ganaderas y de especies menores, además de las competencias equinas y las diferentes exposiciones comerciales y de emprendimiento que hacen parte de la feria. La Feria BoHo, la Calle del Café y las zonas de entretenimiento familiar también estarán abiertas al público, ofreciendo espacios de recreación para todas las edades.

Uno de los eventos más esperados del día será la Gran Cabalgata de la Feria de Tuluá, que recorrerá las principales vías del municipio y reunirá a cientos de caballistas en una tradicional celebración que hace parte de la identidad cultural de la región.

La programación artística se tomará el Pueblito Tulueño durante la noche con presentaciones musicales y espectáculos en vivo, entre ellos Guascantina, el Show Ensálsate, la Orquesta Zaperoco, Alejo Peláez y La Gente de, además del tributo a Frankie Ruiz, que cerrará la jornada con una gran fiesta salsera.

Con esta variada agenda, la Feria de Tuluá sigue consolidándose como uno de los eventos más importantes del Valle del Cauca, integrando cultura, tradición, música y entretenimiento para propios y visitantes.