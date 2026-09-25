Tres presuntos integrantes del Frente 57 mueren en combates en Buga

Tres presuntos integrantes del Frente 57 murieron durante una operación conjunta adelantada por el Ejército y la Policía en zona rural de Guadalajara de Buga.

Entre los fallecidos estaría alias ‘Norton’, señalado por inteligencia militar como cabecilla financiero de esta estructura y relacionado, según las autoridades, con el cobro de extorsiones en zonas rurales de Buga y Tuluá.

Las autoridades también lo vinculan con varios hechos violentos registrados en la región, entre ellos el secuestro y posterior asesinato de Sebastián Ponce, ataques contra vehículos y maquinaria, y el asesinato de un padre y su hijo en el corregimiento de San Rafael.

El enfrentamiento se produjo durante una operación en la que participaron unidades del Gaula Militar Valle, Gaula Valle y CTI. Las tropas adelantan la extracción de los cuerpos y la verificación de los resultados.