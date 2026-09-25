Polémica por profesora que pidió a sus alumnos dibujar banderas de Farc y ELN

Una actividad académica dirigida a estudiantes de cuarto y quinto de primaria del Instituto Técnico María Inmaculada, en Villa del Rosario, Norte de Santander, generó cuestionamientos entre padres de familia luego de que se conociera una guía en la que se les pedía dibujar las banderas de las Farc y el ELN.

En el material aparece la pregunta: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el ELN?”, seguida de espacios destinados para que los estudiantes realizaran los respectivos dibujos.

La situación provocó preocupación entre algunos padres y comentarios en redes sociales, donde incluso se plantearon señalamientos de un supuesto adoctrinamiento. Ante la controversia, el rector de la institución, Reinel Robayo, explicó que el colegio no promueve ninguna ideología relacionada con grupos armados y que la actividad está siendo revisada.

“Muy probablemente, el video esté editado. Ya escuchamos a la profesora y estamos analizando la situación para ver qué información vamos a dar al público y a los padres de familia”, señaló el directivo en diálogo con La Opinión.

Robayo aseguró que la situación ya fue explicada a los padres de familia y que la docente también les envió un mensaje. Además, confirmó que la profesora continúa impartiendo clases mientras avanza la investigación.

El rector pidió esperar a que se adelante el debido proceso antes de establecer responsabilidades. “Están haciendo un juicio sin un debido proceso”, manifestó.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Norte de Santander informó que está al frente del caso y señaló que los establecimientos educativos deben ser espacios seguros y libres de violencia.

Ahora, la investigación busca establecer el contexto en el que fue elaborada la guía, cuál era su propósito académico y si la actividad hacía parte de la planeación curricular de la institución.