Tres personas perdieron la vida en festejos por la victoria de México en el Mundial

La alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada, informó que los organismos de emergencia atendieron el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones del Paseo de la Reforma. Aunque los equipos médicos activaron los protocolos de atención, las víctimas fallecieron en el lugar.
Posteriormente, la Secretaría de Salud Pública de Ciudad de México confirmó que las tres personas murieron por asfixia. Las víctimas fueron identificadas como dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años.
Tras conocerse el hecho, Brugada expresó sus condolencias a las familias afectadas e hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar con responsabilidad, cuidado y empatía.
La tragedia ocurrió pocas horas después de que la selección mexicana derrotara a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo.
El triunfo también marcó un hecho histórico para el fútbol mexicano, ya que es la primera vez en 40 años que el combinado nacional supera una eliminatoria en una fase final del Mundial.
Deja una respuesta