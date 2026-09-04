Tres personas fueron halladas sin vida dentro de un apartamento

Un hombre y dos mujeres, integrantes de una misma familia, fueron encontrados sin vida dentro de un apartamento de un conjunto residencial del barrio Casa Blanca, en la localidad de Kennedy, Bogotá.

El hallazgo se produjo durante la noche del jueves 3 de septiembre, luego de que las autoridades recibieran el reporte y enviaran unidades de la Policía y organismos de emergencia al lugar.

Las víctimas corresponden a dos mujeres de 67 y 32 años y un hombre de 44 años, según el reporte preliminar entregado por la Policía Nacional.

Durante la inspección de la vivienda, los investigadores encontraron medicamentos y documentos que harían referencia a posibles cartas de despedida, elementos que ahora son analizados dentro de la investigación.

De manera preliminar, la Policía indicó que no se trataría de una muerte violenta. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses y los análisis de Medicina Legal.

Al conjunto residencial también acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y Policía Judicial, que realizaron los actos urgentes y la inspección técnica de la escena.

Familiares de las víctimas llegaron al lugar mientras avanzaban las diligencias.

Las autoridades continúan recopilando evidencias para establecer qué ocurrió dentro del apartamento y cuáles fueron las causas exactas de la muerte de los tres integrantes de la familia.