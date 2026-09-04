Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Este fue el mensaje del presidente tras el operativo contra alias ‘Bendito Menor’

Desde el Batallón Cartagena, en Riohacha, el presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles del operativo en el que fue dado de baja Naín, señalado por las autoridades como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Durante su pronunciamiento, el mandatario destacó el resultado de la operación y aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra las estructuras criminales que operan en diferentes regiones del país.

“Colombia estuvo mucho tiempo arrodillada al crimen, ahora es el crimen el que se va a arrodillar ante la fuerza legítima del Estado”, afirmó De La Espriella.

El Presidente calificó el operativo como un golpe importante contra esta organización armada y reiteró que las autoridades continuarán adelantando acciones para recuperar el control territorial y combatir a los grupos criminales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.