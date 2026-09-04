Este fue el mensaje del presidente tras el operativo contra alias ‘Bendito Menor’

Durante su pronunciamiento, el mandatario destacó el resultado de la operación y aseguró que su Gobierno mantendrá una ofensiva contra las estructuras criminales que operan en diferentes regiones del país.
“Colombia estuvo mucho tiempo arrodillada al crimen, ahora es el crimen el que se va a arrodillar ante la fuerza legítima del Estado”, afirmó De La Espriella.
El Presidente calificó el operativo como un golpe importante contra esta organización armada y reiteró que las autoridades continuarán adelantando acciones para recuperar el control territorial y combatir a los grupos criminales.
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