Este fue el mensaje del presidente tras el operativo contra alias ‘Bendito Menor’

Desde el Batallón Cartagena, en Riohacha, el presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles del operativo en el que fue dado de baja Naín, señalado por las autoridades como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).