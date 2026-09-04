Hermana de ‘Bendito Menor’ clama por el cuerpo de su hermano

“Que nos entreguen el cuerpo acá en Riohacha y no se lo lleven”, fue el pedido que hizo entre lágrimas Rosa Pérez, hermana de alias ‘Bendito Menor’, tras llegar hasta las instalaciones militares donde permanecen los cuerpos trasladados luego del operativo en La Guajira.

La mujer acudió al Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6, en Cartagena, para solicitar a las autoridades que le permitan recibir el cuerpo de su hermano y trasladarlo hasta su tierra natal, donde la familia espera darle sepultura.

El pedido se produce mientras avanzan los procedimientos forenses y de identificación de las personas que murieron durante el operativo en Riohacha, entre ellas quien era señalado por las autoridades como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La familia de Pérez insiste en su deseo de poder despedirlo y llevar sus restos a Riohacha, en medio de la conmoción generada por el operativo y la muerte del señalado integrante de esta organización armada.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes antes de definir la entrega de los cuerpos a sus familiares.