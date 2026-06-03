Florida suma dos muertes violentas en menos de 48 horas

Las autoridades de Florida, Valle del Cauca, investigan dos hechos que dejaron igual número de víctimas fatales y que ocurrieron con pocas horas de diferencia, generando preocupación entre los habitantes del municipio.

Uno de los casos corresponde a Darwin Alberto Pillimue, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 31 de mayo en aguas del río Frayle. La víctima era una persona ampliamente conocida en la localidad, especialmente en la galería municipal y en el sector de la calle Mocha, donde mantenía contacto frecuente con comerciantes y residentes.

Mientras avanzaban las investigaciones sobre este hallazgo, un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del 1 de junio en el sector de Casas Amarillas. Allí, Dany Ferney, conocido popularmente como “Chinga”, fue víctima de un ataque armado perpetrado por desconocidos.

Aunque el hombre alcanzó a recibir atención médica y fue trasladado a un centro asistencial, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones causadas por los disparos.

Por ahora, las autoridades no han reportado capturas ni han entregado detalles sobre los posibles móviles de estos hechos. Los organismos judiciales trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias que rodearon ambas muertes y determinar si existe algún tipo de relación entre los casos.

Los dos episodios han causado preocupación entre la comunidad floridana, que espera avances en las investigaciones y respuestas sobre lo ocurrido.