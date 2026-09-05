Tres muertos deja ataque armado dentro de una vivienda en Obando

Una mujer y dos hombres fueron asesinados durante una balacera registrada en una vivienda del barrio Villa Sol, en Obando, Norte del Valle.

Las víctimas fueron identificadas como Julián Esteban Serna de 31 años, Brayan Andrés Díaz de 29 y Darlis Xiomara Tunuala de 32 años. Según información preliminar, se encontraban reunidas al interior del inmueble cuando fueron atacadas por hombres armados.

Las autoridades llegaron al lugar para adelantar las primeras investigaciones y establecer las circunstancias del triple homicidio. Por ahora no se reportan capturas.

El hecho se suma a los recientes casos de violencia registrados en municipios del Norte del Valle, mientras las autoridades investigan si existiría alguna relación con disputas entre estructuras criminales.