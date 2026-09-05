Carlos Méndez cuestiona el amor digital con “Poeta Moderno”

Con un sonido melódico y etéreo liderado por una voz melancólica y acogedora, el cantautor panameño Carlos Méndez presenta 'Poeta Moderno', una tierna canción de amor y reflexión para la era de las redes sociales.

En más de 15 años de carrera, Méndez se ha posicionado como una de las voces más representativas de la música popular panameña. Ha lanzado cinco producciones que han cimentado su reputación en el ámbito del rock y pop en español, Depie (2010), Mar (2013), Ay Ay Ay (2018), Ikigai(2018) y Parafernalia (2025), todas caracterizadas por su estilo lírico honesto y directo, acompañado de una musicalización refinada gracias a su colaboración con productores como Tweety González (Soda Stereo) y músicos panameños como Chale Icaza y Víctor Méndez.

‘Poeta Moderno’ fue grabada por el productor George Barroso (Athica, El Papo Vecino) en su Ilícito Studio, y cuenta con los teclados de David Caparó (Capalove Estudio, Raíces y Cultura, El Papo Vecino), un colaborador de larga trayectoria con Méndez.

‘Poeta Moderno’ conecta con la mentalidad contemporánea por cómo vivimos y sentimos en esta era de las redes sociales, con líneas como: «En los textos del pasado se escribía del amor, de la naturaleza y de la fe. Hoy en día no se escribe, no se piensa, no se ama, no se besa por buscar quién nos ve». Y sumando a la obsesión con los like y demás, señala que «Si me gusta, es corazón. Si no me gusta también. Si comparto y si lo guardo es motivo de estrés. Obligados a engañarnos con canciones y con filtros que quitan del humano lo que no se quiere ver».

La letra de la canción fue escrita por David Román, empresario y compositor local quien también escribió la letra del sencillo ‘La Medicina’ (más de 200 mil reproducciones en plataformas digitales) para el maestro Osvaldo Ayala, ícono del típico panameño, Román ahora se adentra en el mundo del pop con Méndez.

Para sumar otro nivel de arte a este proyecto colaborativo, el maestro Arístides Ureña Ramos, uno de los artistas plásticos panameños más reconocidos a nivel nacional e internacional, se sumó para ilustrar la portada del sencillo con una de sus obras. Comenta el pintor: «El cuadro es fruto de ciertas conversaciones que hemos tenido íntimamente entre David y yo. Me llamaba mucho la atención cuando él me dice esta cuestión del ‘poeta moderno`, cómo se comporta, cuál es la sensibilidad de una persona que está viviendo toda esta energía que él después va transformando en poesías y en trozos de poesías que van completamente encajándose a nivel musical».