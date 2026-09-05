El presidente ya está en Buga recorriendo las zonas afectadas

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, llegó a Guadalajara de Buga para acompañar al presidente Abelardo de la Espriella en su recorrido por algunos de los sectores afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La agenda comenzó con la llegada del mandatario a la Basílica del Señor de los Milagros, uno de los puntos incluidos en su visita al municipio.

Posteriormente, el recorrido continuará en la Institución Educativa Agrícola de Guadalajara de Buga y finalizará en el corregimiento de Pueblo Nuevo, donde las autoridades escucharán las principales necesidades de las familias damnificadas.

“Aquí estamos para iniciar la agenda con el Presidente en Buga (…) primero el Presidente estará en la Basílica del Señor de los Milagros y luego iremos donde las víctimas del sismo”, señaló la gobernadora.

La visita hace parte del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las autoridades del Valle para avanzar en la atención de las comunidades y la reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia.