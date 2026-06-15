Tres menores fueron hallados en apartamento donde capturaron a ciudadano estadounidense

Las autoridades avanzan en la investigación contra un ciudadano estadounidense capturado en Bogotá por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra un niño de siete años. El procedimiento se realizó en un apartamento de la localidad de Usaquén, luego de que residentes del sector alertaran a la Policía sobre una situación irregular en el inmueble.

Según la información entregada por las autoridades, el detenido fue identificado como Grant Gail, de 36 años y oriundo del estado de Texas, Estados Unidos. El extranjero había ingresado a Colombia el pasado 6 de junio en calidad de turista.

Durante la intervención policial, además del menor que sería la presunta víctima, fueron encontrados otros dos niños de 4 y 15 años de edad, quienes al parecer son hermanos. Los tres menores quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para garantizar sus derechos.

Las investigaciones también buscan establecer el posible grado de participación de otra persona que se encontraba en el apartamento al momento de la captura y que sería la pareja sentimental del ciudadano extranjero.

De acuerdo con los primeros hallazgos, Gail estaría adelantando trámites relacionados con la adopción de los tres menores, situación que ahora es objeto de verificación por parte de las autoridades judiciales.

Ante la gravedad del caso, la Procuraduría General de la Nación anunció la conformación de una agencia especial para acompañar el proceso penal y las actuaciones administrativas, con el fin de hacer seguimiento a la investigación y velar por la protección integral de los menores involucrados.

La Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.