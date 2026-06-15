Revelan testimonio clave en el caso de las frambuesas con talio

Mientras avanza el proceso para la posible extradición de Zulma Guzmán desde el Reino Unido, se conoció el testimonio de una persona cercana a la procesada que podría aportar nuevos elementos a la investigación por el caso de las frambuesas contaminadas con talio, hecho que dejó dos menores fallecidos en abril de 2025.

Se trata de Jeisson Rojas, un coach que aseguró haber atendido a Guzmán en varias oportunidades desde el año 2022. Según su declaración, la mujer acudió inicialmente en busca de ayuda para afrontar una situación sentimental relacionada con una expareja con quien habría mantenido una relación intermitente durante varios años.

De acuerdo con Rojas, durante las sesiones Guzmán manifestaba afectaciones emocionales derivadas de la ruptura y de situaciones relacionadas con la vida sentimental de ese hombre. El testigo explicó que los encuentros estaban enfocados en el manejo de emociones, bienestar personal y superación de conflictos afectivos.

La declaración cobra relevancia para las autoridades debido a que una de las hipótesis del caso relaciona a una de las víctimas con el entorno familiar de una expareja sentimental de Guzmán. Sin embargo, las investigaciones continúan y será la justicia la encargada de determinar responsabilidades.

Actualmente, Zulma Guzmán permanece recluida en la prisión HMP Bronzefield, en Reino Unido, mientras se define su eventual extradición a Colombia. Entre tanto, las autoridades siguen recopilando pruebas y adelantando diligencias para esclarecer completamente los hechos que rodean uno de los casos judiciales más impactantes de los últimos años en el país.