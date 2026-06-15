ELN anuncia entrega de uniformados secuestrados desde 2025

El Frente de Guerra Oriental del ELN informó que dejará en libertad a los agentes de la Dijín de la Policía Nacional Franki Esley Hoyos Murcia y Yordi Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecían secuestrados desde mayo de 2025.

A través de un comunicado difundido por esa estructura armada, la guerrilla señaló que la liberación se realizará este martes 16 de junio de 2026, asegurando que los uniformados ya habrían cumplido la supuesta “pena” impuesta de manera unilateral por el grupo ilegal.

Los dos agentes llevaban cerca de 13 meses privados de la libertad, situación que había generado constantes llamados por parte de sus familias y de las autoridades para lograr su regreso.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional y la Policía no han entregado detalles sobre el operativo humanitario que permitiría la entrega de los uniformados, mientras se espera que en las próximas horas se concrete el anuncio realizado por el ELN.