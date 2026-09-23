Alcaldía visitará a carretilleros para hablar de la sustitución de vehículos

Luego de la protesta que realizaron los carretilleros frente a la Alcaldía de Tuluá para exigir respuestas sobre la sustitución de sus vehículos y el manejo de los escombros, la Administración Municipal anunció que el 19 de octubre comenzarán las visitas de caracterización a las personas incluidas en el censo del DANE.

Según la Alcaldía, ocho equipos de servidores públicos visitarán a los censados para verificar su información. El anuncio se hizo durante un encuentro con los manifestantes, quienes habían reclamado claridad sobre cuándo continuará el proceso de sustitución.

Los carretilleros también pidieron un lugar autorizado donde depositar los escombros que recogen. Aseguran que, al no contar con una alternativa, han recibido comparendos por arrojarlos en sitios no permitidos. La Alcaldía informó que escuchó esta inquietud y que durante la reunión se establecieron compromisos, pero no precisó qué solución ofrecerá ni en qué fecha.

La Administración sostuvo que la sustitución sigue en marcha, aunque señaló que aún debe atender reclamaciones administrativas y situaciones judiciales. Las visitas anunciadas para octubre serán el siguiente paso; los carretilleros esperan que también se concrete una respuesta sobre su trabajo diario y la disposición de los escombros.