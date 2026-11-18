Tres concejales de Tuluá estarían recibiendo amenazas e intimidaciones

En sesión plenaria de este martes, 17 de noviembre, el concejal Julio César Arias Gutiérrez denunció, a través de un video, una serie de intimidaciones que, según su testimonio, ha venido recibiendo en su inmueble ubicado en zona rural del municipio de Tuluá.

De acuerdo con la denuncia presentada, el hecho amenazante se habría registrado el pasado sábado, sobre las 11:00 p. m., cuando sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta su propiedad, desactivaron la cámara de seguridad externa y, con linternas en mano, alumbraban hacia el predio presuntamente buscando la manera de ingresar.

Aunque el incidente no pasó a mayores, Arias Gutiérrez aseguró que no sería la primera vez que se registran estos hechos y llamó la atención de las autoridades competentes para que se apersonen del caso, pues la historia reciente de Tuluá evidencia episodios de violencia que han terminado con la vida de dos concejales en ejercicio.

A la denuncia del dirigente Conservador se sumaron el primer vicepresidente, Mario Mejía Salazar, quien —aunque no precisó detalles sobre su caso— aseguró que también habría sido víctima de seguimientos y hostigamientos, seguramente ligados a su postura política; y la concejala Yeline Andrea Arbeláez, segunda vicepresidenta, quien indicó que es necesario que tanto la Unidad Nacional de Protección (UNP) como las autoridades locales miren con seriedad las denuncias que se hacen, máxime ahora que se anuncia el desmonte de los esquemas de seguridad para algunos cabildantes.